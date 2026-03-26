КЖД: в 2026 году планируется отремонтировать 108,8 км путей

Калининградские железнодорожники в 2026 году планируют отремонтировать более 100 км путей. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Всего работы должны затронуть 108,8 км, из которых 15,6 км предполагается обновить капитально. «В частности, в этом году продолжится капитальный ремонт на участках Советск — Неман (7,1 км) и Калининград — Голубые озера (1,45 км). Кроме того, запланировано проведение работ на станционных путях в Багратионовске, Балтийске, Знаменске, Немане и в Калининграде. На участке Гусев — Черняховск (3,2 км) железнодорожники заменят рельсы. Текущий ремонт будет выполнен на участках общей протяженностью 90 км», — говорится в сообщении.

Также в текущем году запланирован капремонт 29 стрелочных переводов на станциях Калининград-Пассажирский, Калининград-Сортировочный, Дзержинская-Новая, Владимиров и Неман-Новый.

В 2025 году на Калининградской магистрали было отремонтировано около 100 км пути, в том числе 15,7 км капитально.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



[x]
