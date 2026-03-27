Соколова о приобретении тигров для зоопарка: «Сначала дом, потом жильцы»

Для приобретения тигров в коллекцию Калининградского зоопарка необходимо создать подходящий по техническим характеристикам вольер. Об этом директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова сообщила на пресс-конференции в региональном инфоцентре ТАСС.

«Моё профессиональное кредо — сначала дом, потом жильцы. Если у нас нет надлежащих условий для содержания тех же самых тигров — в данный конкретный момент у нас нет вольера, подходящего по техническим характеристикам, в котором мы могли бы содержать этих довольно сильных и энергичных животных, — то сначала мы должны построить для них новый объект, а потом их завести», — сказала Соколова.

Она добавила, что в текущем году учреждение планирует найти жирафов, самку двупалого ленивца, самку броненосца, самку трубкозуба, самку капибары, самца зебры, а также увеличить поголовье патагонских мар.

«Моё мнение — нужно заниматься теми животными, которые в коллекции есть сейчас. Потому что коллекционный подход — когда зоопарк, простите, запихивает в каждый уголок всё новые и новые виды животных, — это уже анахронизм. Люди должны жалеть животных в зоопарке, а не животные проявлять аномальное поведение, потому что для них не созданы подходящие условия обитания», — сказала директор учреждения.

