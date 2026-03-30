В России утвердили ГОСТ на номера для электросамокатов

В России утвердили государственный стандарт регистрационных знаков для средств индивидуальной мобильности — электросамокатов и других СИМ. Соответствующие изменения внес Росстандарт, сообщает «Коммерсант».

Новый тип номера получил обозначение 4В. Он будет представлять собой металлическую табличку размером 137×137 мм: в верхней строке разместят три буквы, в нижней — две цифры и код региона. Предполагается установка двух регистрационных знаков — спереди и сзади транспортного средства. Изображение государственного флага на таких номерах станет необязательным.

Как сообщает источник, принятый ГОСТ формирует техническую основу для будущей обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности. Власти планируют создать единый электронный реестр, в котором должны будут учитывать как частные электросамокаты, так и устройства кикшеринговых сервисов. После запуска системы регистрация станет обязательной.

По оценкам операторов рынка, нововведение может затронуть около 1,7 млн устройств по всей стране. Сейчас номера используются преимущественно на арендных самокатах — например, в Москве камеры уже фиксируют нарушения и передают данные операторам проката. Частные СИМ пока остаются вне единой системы учета.

Идея обязательной регистрации обсуждается с 2023 года, когда правительство поручило Минтрансу и МВД разработать соответствующие правила. Представленные в 2024 году поправки к законодательству продолжают дорабатываться, а новый ГОСТ должен обеспечить единый формат регистрационных знаков для всех регионов.

В кикшеринговых компаниях отмечают, что стандарт позволит унифицировать требования к частным и прокатным самокатам и упростит контроль за соблюдением правил дорожного движения. При этом представители отрасли считают, что документ нуждается в корректировке: существующий формат ограничивает количество возможных номеров в одном регионе, что может создать дефицит при массовой регистрации устройств.

Также участники рынка предлагают разрешить изготовление номеров не только на металлических пластинах, но и на самоклеящейся синтетической основе, поскольку металлические таблички быстрее изнашиваются и могут быть травмоопасными при эксплуатации.

Ожидается, что после принятия окончательных правил регистрации владельцам СИМ придется ставить устройства на учет по аналогии с автомобилями и оплачивать государственную пошлину.