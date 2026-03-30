Корпорация развития заказала вырубку на объекте «площадка Дома Советов»

Корпорация развития Калининградской области заказала выполнение работ по вырубке зелёных насаждений на объекте «площадка Дома Советов». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы необходимо выполнить по адресу: Ленинский проспект, д. 81а, на части участка с кадастровым номером 39:15:132405:21120. Согласно данным, размещённым на портале, это рубка ухода, проводимая по результатам лесопатологического обследования. Сносу подлежит «неперспективная древесно-кустарниковая растительность самосевного происхождения».

Помимо вырубки деревьев, кустарников и поросли, необходимо провести корчевание пней, уход за кронами деревьев с обрезкой сухих и и повреждённых ветвей, уход за кронами плодово-ягодных деревьев для улучшения их санитарного состояния, дробление порубочных остатков, вывоз и размещение на полигоне порубочных остатков, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам, уборку территории до полного очищения, фотофиксацию места оказания услуг «до» и «после» с привязкой к местности.

Закупки была осуществлена у единственного поставщика 30 марта 2026 года. Стоимость работ — 219 450 рублей. На вырубку отводится 30 дней.

В феврале Корпорация развития отменила аукцион на поиск подрядчика для второго этапа демонтажа Дома Советов спустя три дня после его размещения. Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо было выполнить демонтаж здания ниже нулевой отметки с разборкой фундамента.

Дом Советов разобрали до нулевой отметки в августе 2024 года.
[x]
