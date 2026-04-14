Агентство по рыболовству назвало запрещенные места для рыбалки в период нереста

Агентство по рыболовству назвало запрещенные места для рыбалки в период нереста

На территории Калининградской области с 20 апреля по 20 июня будет проводиться двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб. В этот период на водоемах области запрещается любительское рыболовство, сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Любительская рыбалка будет запрещена:

  • в прибрежной зоне Куршского залива на расстоянии 500 м от камышовых зарослей, а при их отсутствии — на таком же расстоянии от береговой черты;

  • в прибрежной зоне Калининградского залива на расстоянии 500 м от камышовых зарослей, а при их отсутствии — на расстоянии 1 км от береговой черты;

  • в Калининградском заливе — к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой с поселком Взморье;

  • в Калининградском морском канале — с насыпных островов, с плавсредств (от Калининграда до судоремонтного завода в Светлом);

  • во всех реках, каналах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешен лов с берега;

  • во всех озерах Полесского и Славского районов, имеющих гидравлическую связь с реками, а также каналах и протоках, соединяющих озера с реками;

  • во всех пойменных озерах имеющих связь с реками Неман, Преголя, Дейма и рекой Тростянка, а также в каналах и протоках, соединяющих эти озера с реками;

  • в реке Нельма — от устья до 9 км вверх по течению;

  • в реке Прохладной с ее притоками и каналами;

  • в реке Тростянка — до левого рукава реки Зеленоградска;

  • во всех остальных реках и каналах, впадающих в заливы, на расстоянии 2 км от устьев вверх по течению;

  • в реке Неман, ее притоках и рукавах, вниз по течению от развилки реки Неман с рекой Матросовка.

«Запрещается любительское рыболовство с 10 апреля по 31 мая в реке Шешупе, с 10 апреля по 10 июня — в бухте Тихая озера Виштынецкого, в других местах озера — на расстоянии 200 метров от береговой черты», — добавляет пресс-служба.

Кроме того, до 20 июня будет запрещена подводная охота на всех объектах рыбохозяйственного значения области, за исключением Балтийского моря.

Помимо этого, нельзя будет использовать маломерные и прогулочные суда с применением моторов:

  • а Куршском заливе в акватории шириной пояса 500 м от камышовых зарослей, а при их отсутствии — той же ширины от береговой черты;

  • на Калининградском заливе в акватории шириной пояса 500 м от камышовых зарослей, а при их отсутствии — 1 км от береговой черты;

  • на рыбохозяйственных водоемах области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter