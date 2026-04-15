Корпорация развития заказывает монтаж системы видеонаблюдения для казармы «Кронпринц»

Корпорация развития Калининградской области ищет подрядчика, который выполнит работы по монтажу системы видеонаблюдения для казармы «Кронпринц». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы необходимо выполнить по адресу: ул. Литовский Вал, д. 38 (снаружи и внутри зданий). «Система видеонаблюдения предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации о состоянии комплекса зданий казарм „Кронпринц“ и материальных ценностей, находящихся на нём, а также для осуществления пропускного режима и контроля над порядком на период до передачи объекта инвестору», — говорится в техническом задании.

Система должна обеспечивать круглосуточный визуальный контроль:

— за местами входа и выхода (въезда и выезда);

— за транспортными средствами и людьми, находящимися на территории комплекса;

— за ключевыми местами инженерной инфраструктуры.

Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени, а также возможностью просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток без прерывания записи видеоинформации. Кроме того, в числе требований оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток при максимальном разрешении видеокамер и сохранение интересующего фрагмента на жёстком диске. Резервный источник питания при отсутствии напряжения в сети должен обеспечивать надёжное выполнение основных функций системы не менее 30 минут. Срок гарантийного обслуживания — не менее 12 месяцев.

Заявки на участие в торгах принимают до 22 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 27 апреля. Максимальная цена контракта — 870 923 рубля. На работы отводится 10 дней.

Комплекс является объектом культурного наследия федерального значения «Крепость Фридриха Великого» («Кронпринц»).

В конце января в пресс-службе Корпорации развития Калининградской области сообщили о консолидации имущественного комплекса казармы Кронпринц на Литовском валу, который ранее принадлежал «ДОМ.РФ» (около 25% комплекса). В феврале предприниматели, арендующие помещения в федеральной части комплекса «Кронпринц», сообщили «Новому Калининграду», что получили письма с требованием освободить помещения до 6 марта. По их словам, в зданиях арендуют площади более 70 субъектов малого бизнеса и общественных организаций. В их число входят арт-студии, мастерские, музей, учебные заведения, фотостудия, швейная мастерская, стоматология, офисы, клуб «Амстердам» и другие.

Представители АО «Корпорация развития Калининградской области» заявили, что пользователи помещений комплекса казармы «Кронпринц» на Литовском валу не имеют законных оснований для их использования. В июле 2025 года прежний собственник («ДОМ.РФ») расторг договор аренды, а также все договоры субаренды с пользователями помещений. После этого новые договоры аренды или субаренды ни с одной организацией заключены не были.

С 23 января 2026 года собственником зданий по адресу Литовский вал, 38 является АО «Корпорация развития Калининградской области».

В Корпорации также заявили, что после передачи комплекса в собственность было проведено обследование зданий. По его итогам «выявлены серьезные проблемы с инженерной инфраструктурой и пожарной безопасностью, что делает невозможным их дальнейшую эксплуатацию без рисков для жизни людей и сохранности объекта культурного наследия федерального значения». Как сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией, несколько организаций, находящихся на первом этаже, могут сохранить возможность работы. Окончательное решение, по его словам, должно быть принято после завершения технического обследования.

