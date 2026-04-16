Прокуратура взыскала 265 тыс. рублей в пользу пенсионерки, пострадавшей от мошенников

Прокуратура Багратионовского района через суд добилась возврата денег пенсионерке, которая стала жертвой дистанционного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

По данным ведомства, в апреле 2024 года злоумышленники под предлогом заработка на бирже убедили пожилую жительницу района перевести свои сбережения на подконтрольный им банковский счет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в ходе расследования которого установлено, что деньги поступили на счёт жительницы Красноярска», — сообщает пресс-служба.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и постановил взыскать в пользу пенсионерки 265 тыс. руб.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

