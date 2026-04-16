Облминздрав анонсировал старт акции «Здоровье выходного дня» в субботу

Облминздрав анонсировал старт акции «Здоровье выходного дня» в субботу
Начиная с апреля в медицинских организациях Калининграда и области раз в месяц в субботу будет проходить акция «Здоровье выходного дня». Первое мероприятие состоится в регионе 18 апреля с 9 до 14 часов. Об этом сообщается на странице регионального минздрава в мессенджере МАХ.

«В ходе акции любой желающий сможет пройти обследования в рамках профилактического осмотра и диспансеризации с целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также проверить репродуктивное здоровье. „Здоровье выходного дня“ — это также возможность послушать лекции и профилактические беседы от специалистов по вопросам сохранения здоровья, получить от них тематические консультации», — уточняется в сообщении.

В этом году в рамках «Здоровья выходного дня» медработники будут ждать жителей региона по субботам: 18 апреля, 23 мая, 20 июня, 11 июля, 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября, 12 декабря.

Проверить свое здоровье можно в любой поликлинике Калининграда вне зависимости от места прикрепления, а также во всех медицинских учреждениях области, включая ФАПы.


Самое читаемое:

