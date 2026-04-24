На капремонт инфекционного отделения Краснознаменской ЦРБ выделяют 25 млн

На капитальный ремонт помещений инфекционного отделения Краснознаменской центральной районной больницы направляют 25 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Подрядчика должны выбрать 27 апреля. Работы необходимо выполнить в течение 180 дней после заключения контракта.

Экспертиза одобрила проект капремонта в январе текущего года. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений. Вкачестве экспертной организации выступил Калининградский центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовило ООО «Проектно-сметное бюро „Ризалит“» из Рыбинска.

О том, что в Краснознаменске по решению губернатора планируют отремонтировать инфекционное отделение больницы, стало известно в мае 2025 года. Обновить планировали фасад, кровлю и внутренние помещения с привлечением средств по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».