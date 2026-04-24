ФСБ: сторонники неофашистской идеологии хотели взорвать машину руководства Роскомнадзора

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт, направленный против руководителей Роскомнадзора. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства, передаёт РИА Новости в пятницу, 24 апреля.



«Восемнадцатого апреля предотвращен террористический акт. <...> В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, группа планировала подорвать автомобиль руководства Роскомнадзора с помощью самодельного взрывного устройства. Руководителем группы был житель Москвы 2004 года рождения. При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли взрывное устройство массой около одного килограмма, гранату Ф-1, огнестрельное оружие, средства связи, а также атрибутику неонацистского характера и символику украинских военизированных формирований, говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

В ФСБ добавили, что руководство и сотрудники Роскомнадзора, а также члены их семей получают угрозы физической расправы, на них совершают вооруженные нападения и экстремистские акции. Занимаются этим, утверждает ведомство, координируемые из-за границы молодые граждане России, в том числе несовершеннолетние.