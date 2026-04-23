Власти Светлогорска выставили на торги за 30 млн руб. дом довоенной постройки с землей

Администрация Светлогорска выставила на торги дом довоенной постройки на ул. Маяковского, 13 с земельным участком. Начальная цена имущества — 30,3 млн рублей. По данным сайта ГИС «Торги», аукцион назначен на 19 мая.

Недвижимость включена в прогнозный план приватизации муниципального имущества, утвержденный окружным Советом Светлогорска. Власти рассчитывают получить за счет его реализации 30,3 млн руб. При этом кадастровая стоимость здания — 382 тыс. руб., участка — 4,6 млн руб.

Как отмечается в документации, здание с кадастровым номером 39:17:010014:41 является нежилым, его площадь — 185,1 кв. м. Земельный участок под ним (кадастровый номер 39:17:010014:34) имеет площадь 1294 кв. м. Разрешенное использование участка: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (этажность до 4 надземных этажей, включая мансарду — прим. «Нового Калининграда»). Здание не является объектом культурного наследия. По данным ресурса МинЖКХ, оно ранее было признано аварийным.







