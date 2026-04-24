Для востока Калининградской области эксперты составили портрет туриста

На восток Калининградской области приезжают как иностранцы, так и жители региона. На автобусные экскурсии в основном записываются люди старше 45 лет, семейные пары и пенсионеры. Молодежь же предпочитает приезжать на собственных автомобилях. Об этом сообщили эксперты во время прямого эфира в РИЦ ТАСС.

По словам эксперта по стратегическому планированию и управлению проектами в сфере туризма Дарьи Шахматовой, на восток регулярно приезжают европейцы на дорогих машинах. Благодаря запуску пригородных поездов местные жители также начали осваивать новые для себя места. «Конечно, не у всех возникает такое желание. Но насколько мы знаем, что даже когда были открыты границы, далеко не у всех жителей региона были загранпаспорта. В любом случае это определённое любопытство должно присутствовать в человеке», — добавила она.

Что касается туристов из других регионов России, то на восток приезжают жители Санкт-Петербурга, Москвы и любых других городов, у которых есть прямое авиасообщение с Калининградской областью (к примеру, Челябинск, Пермь, Тюмень и Казань), отмечает Шахматова. Кроме того, по ее словам, более 60% туристов возвращаются повторно.

Как подчеркнула председатель Ассоциации представителей сельского туризма Калининградской области Виктория Корнева, целевая аудитория автобусных туров на восток — это люди старше 45 лет, семейные пары и пенсионеры, у которых нет личного транспорта: «Они не очень понимают, где, как и сколько это будет стоить. Им проще там позволить себе раз в месяц поехать с нами, где уже всё включено: и питание, и экскурсии, и билеты».

На восток путешествуют как пенсионеры в рамках программы «Балтийское долголетие», так и молодежь на собственных машинах, указал собственник крестьянско-фермерского хозяйства «Королевский сад» Денис Грузинцев. При этом многие хотят вернуться и посетить места еще раз.

«Это будет нарастать постепенно, мне кажется. Понятно, что все привыкли, что проще через границу мотануться, погулять, набрать еды и вернуться. Но народ не перестроился, и этот процесс идёт, — сказал он. — Но местные в процентном соотношении хуже [остаются ночевать]. Активной молодежи при денюжках прикольно посетить интересные места, остановиться, погулять, покататься. Более возрастная категория, конечно, этого делать не будет. Им проще доехать и в родной угол вернуться. Это опять-таки, если кто-то их будет сопровождать из близких».


