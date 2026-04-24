Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых

Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых

Совет директоров Банка России 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку 0,5 процентного пункта — до 14,5% годовых. Об этом говорится на сайте Центробанка.

Показатель снизился восьмой раз подряд.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8,0–10,0% годовых в 2027 году», — заявляют в сообщении.

По оценке регулятора, в первом квартале 2026 года рост цен с учётом сезонности ускорился до 8,7% в годовом выражении против 4,4% в конце 2025-го.

Инфляционные ожидания остаются повышенными: у населения они снизились, у бизнеса существенно не изменились, а у участников финансового рынка — немного выросли. В ЦБ подчёркивают, что это может сдерживать более быстрое замедление инфляции.

Кредитная активность остаётся сдержанной, а склонность населения к сбережению — высокой. Денежно-кредитные условия, несмотря на некоторое смягчение, всё ещё оцениваются как жёсткие.

В Центробанке добавили, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 июня.

20 марта Банк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых.

