Из Калининграда в Железнодорожный планируют запустить сезонный поезд с тематическими вагонами

С 1 мая между Калининградом и поселком Железнодорожный начнет курсировать сезонный пригородный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской пригородной пассажирской компании.

Рельсовый автобус будет ходить по выходным и праздничным дням. Отправление с Южного вокзала запланировано на 9:15, прибытие в Железнодорожный — в 11:35. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:25 и прибывать в Калининград в 17:46. По пути предусмотрена остановка в Черняховске продолжительностью 15 минут.

Как уточнили в компании, вагоны оформлены в тематике достопримечательностей Правдинского округа: внутри размещены постеры с фотографиями и краткой информацией о районе и самом поселке Железнодорожный.

В день запуска, 1 мая, на участке от Черняховска до Железнодорожного пассажиров будут сопровождать артисты проекта «Город-театр». Они проведут викторину, победителям которой вручат билеты на спектакль.

Проект реализован совместно с администрацией Правдинского муниципального округа в рамках празднования 80-летия Калининградской области, а также Года пассажира в ОАО «РЖД».

В компании отмечают, что переход на летнее расписание связан с традиционным увеличением пассажиропотока в сторону морских курортов. Актуальную информацию о движении поездов можно уточнить на сайте перевозчика и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Фото: пресс-служба Калининградской пригородной пассажирской компании.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter