Представители туриндустрии: для роста турпотока на востоке области нужно больше автобусов

Чтобы увеличить турпоток в восточную часть Калининградской области, необходимо запустить больше автобусов и пригородных поездов с удобным расписанием. Такое мнение высказали представители туриндустрии во время прямого эфира в РИЦ ТАСС.

Как подчеркнули эксперты, у многих городов на востоке региона есть сложности с автобусным сообщением. Так, между Калининградом и Краснознаменском нет прямого автобуса, а после прогулки в Озерске можно уехать домой только на следующий день.

«Люди, которым 50+, хотят сесть на автобус спокойно, взять какую-нибудь книжечку, бутерброд, термос с собой, культурно доехать до Краснознаменса, Нестерова или Озерска. Причём не в 10 утра, а потом обратно на [автобус на] три часа. Собственно говоря, что туда ехать туда на три часа, да? [Нужно] чтобы было хотя бы три рейса в день, — отметил руководитель гостиничного направления представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Калининграде Сергей Куренков. — То же самое и про рельсобусы. Он пришёл в Краснолесье, три часа побыл и поехал обратно. Что там за три часа [можно посмотреть]?



По мнению представителей отрасли, решение проблемы с транспортом может способствовать тому, что туристы будут останавливаться на востоке на ночь. Сейчас они предпочитают посмотреть все за один день и вернуться в родной город.

Председатель Ассоциации представителей сельского туризма Калининградской области Виктория Корнева подчеркнула, что для калининградцев поездка на восток региона обходится дорого, при том что цены там ниже, чем в областном центре или на побережье. Кроме того, группу из 40-50 человек сложно разместить в гостиницах. «У нас этих маршрутов очень много. Да, однодневных, да, мы думаем о том, чтобы делать ночёвки, но это непростой продукт», — сказала она.

Ранее сообщалось, что на восток Калининградской области приезжают как иностранцы, так и жители региона. На автобусные экскурсии в основном записываются люди старше 45 лет, семейные пары и пенсионеры. Молодежь же предпочитает приезжать на собственных автомобилях.

Туристы приезжают на восток «только на третий раз». Сначала они посещают областной центр, а затем Куршскую косу и прибрежные города. При этом 60% туристов возвращаются на восток повторно.