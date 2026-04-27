Калининградская область опустилась в рейтинге по платёжной дисциплине бизнеса

Калининградская область опустилась в рейтинге российских регионов по платёжной дисциплине бизнеса с 21 на 31 место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Доля просроченной задолженности юридических лиц в Калининградской области составляла на 1 марта 2026 года 2,01%. За год показатель вырос на 0,65 процентного пункта. Прирост корпоративного портфеля за 12 месяцев — −2,4%. Доля региона в общероссийском объёме корпоративного портфеля — 0,85%. В рейтинге Калининградская область соседствует с Костромской областью и Санкт-Петербургом.

Верхние строчки списка занимают Чукотка и Магаданская область. Замыкают рейтинг Ненецкий округ и Дагестан.

Рейтинг подготовлен на основе данных Центробанка РФ. Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам перед банками оценивалась как отношение объёма просроченной задолженности к объёму ссудной задолженности. Прирост рассчитывался за 12 месяцев с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026-го.

Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Самое читаемое:

