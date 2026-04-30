В Гвардейске ищут подрядчика на поставку модульного здания женской консультации

Гвардейская центральная районная больница ищет подрядчика на поставку и монтаж модульного здания женской консультации за 93,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 4 мая, итоги подведут 6 мая.

Поставить и смонтировать модуль необходимо в течение 150 дней. Адрес поставки — Гвардейск, ул. Тельмана, 22. В составе модульного здания женской консультации будут оборудованы кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный кабинет, дневной стационар, игровая зона для детей, комната матери и ребёнка, а также кабинет психологической помощи и колясочная.

Ранее был размещён анонс закупки на сайте регионального центра торгов.