В Гвардейске ищут подрядчика на поставку модульного здания женской консультации

Все новости по теме: Госзакупки
Гвардейская центральная районная больница ищет подрядчика на поставку и монтаж модульного здания женской консультации за 93,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 4 мая, итоги подведут 6 мая. 

Поставить и смонтировать модуль необходимо в течение 150 дней. Адрес поставки — Гвардейск, ул. Тельмана, 22. В составе модульного здания женской консультации будут оборудованы кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный кабинет, дневной стационар, игровая зона для детей, комната матери и ребёнка, а также кабинет психологической помощи и колясочная.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

