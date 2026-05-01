+19°C и без осадков: погода в Калининградской области 1 мая

Днём в пятницу, 1 мая, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +19°C. Атмосферное давление — 768 мм, ветер западный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +14°C, на востоке области +20°С. На всей территории региона осадки не прогнозируются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу безоблачно. Температура утром +3°C, днём +17°C, вечером +13°C. Влажность составит до 76%, давление — 769 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в пятницу днём в Калининграде и области до +16...+18°C (местами до +19°C), у побережья до +12...+15°C, малооблачно. Вечером похолодает от +8...+12°C на закате до +4...+6°C к полуночи. Ветер преимущественно западный и северо-западный: ночью и утром — слабый (1-5 м/с), днем и вечером — умеренный (3-7 м/с).

