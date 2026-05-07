Архитектор раскритиковал перенос концепции «Зарядья» в центр Калининграда

Принимая концепцию «Другой архитектуры» за основу для грядущей реконструкции Центральной площади, региональные власти отказываются от основных принципов градостроительства. Такое мнение озвучил «Новому Калининграду» калининградский архитектор Олег Васютин, который также является аттестованным государственным экспертом.

«Все действия по линии градостроительного осмысления ведутся непрофессионально, — отметил Васютин. — Просто взяли, что-то нарисовали и повезли Путину. Потом показали, он одобрил и тому подобное. Но есть же вообще какие-то основополагающие вещи, которые говорят о том, как все должно быть, что собой должен представлять город Калининград, и как это должно всё развиваться. Есть позиция, которая закреплена в Генплане и в Правилах землепользования и застройки. Есть и фундаментальные исследования по центральной части города, были всевозможные воркшопы, симпозиумы, международные конкурсные процедуры, в которых везде фигурирует, что ядро Калининграда — это исторический центр. То есть это не какой-то новый какой-то центр, который, допустим, на острове формируется. Это исторический центр. Тогда давайте с этой историей как-то взаимодействовать.

Центр исторического города состоял из огромного количества улиц всевозможных, где был Кнайпхоф, Лёбенихт, Альтштадт и тому подобное. Где был замок, а после замка Дом Советов. Историческое ядро города не должно выглядеть так, как представлено на этих рендерах. То есть это не историческое ядро города, это город, который позиционирует, что нам всем наплевать на историю, нам наплевать на остатки Королевского замка, нам наплевать на археологические аспекты и вообще на развитие этой территории. Для меня это вообще совершенно другой поворот, в какую-то другую сторону».

В рендерах, представленных Владимиром Панифедовым на Совете по культуре при губернаторе, Васютин не увидел проработанной концепции.

«С точки зрения архитектуры что там предлагают? Да там ничего. Это как клонирование того, что сделали в Москве. Давайте „Зарядье“ перенесем сюда.

Там же тоже центр „Россия“ проектируется. И он, в принципе, ничем не отличается от нашей затеи. Там та же самая композиционная идея. Покрытие какого-то пространства какой-то оболочкой кривой. В этой затее для меня нет ни градостроительства, ни архитектуры. И тем более там нет градостроительства, которое применимо именно к Калининграду. Я сейчас имею в виду такую вещь, как региональность. Она отсутствует. То есть регион действует с оглядкой на Москву. А власти в этом всём видят только очередной политический бонус», — добавил Васютин.

Полный комментарий Олега Васютина по проблеме Центральной площади, а также комментарии других экспертов «Новый Калининград» опубликует в ближайшее время.