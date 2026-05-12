В части Центрального района Калининграда на две недели отключают горячую воду (список)

В Калининграде часть Центрального района почти на две недели останется без горячей воды из-за планового ремонта теплоисточников. Об этом сообщает пресс-служба МП «Калининградтеплосеть».

С 13 по 26 мая предприятие остановит для плановых работ РТС «Западная» и котельную на улице Красносельской, 14. На время ремонта горячее водоснабжение отключат в ряде домов на улицах Красносельской, Менделеева, Глазунова, Тенистой Аллее, а также на проспекте Победы и других адресах.

В частности, отключения запланированы по следующим адресам:

Белинского, 38, 40, 53; 55-63, 61а;

Воздушная, 2, 4-10, 21-31;

пер. Воздушный, 4, 9-11;

Красносельская, 5-7, 18, 20, 21-31, 36-36а, 38-38а, 40-40а, 56, 60-60а, 67а, 67б;

Менделеева, 2-6; 8; 10,12-12а, 13, 18

Глазунова, 7-7а; 9; 11

Победы пр-кт, 82, 92, 94, 130-140, 137, 142, 143, 144а-г, 189-189а;

Радистов пер., 2;

Радистов, 33;

Брусничная, 2, 5-13;

Мишина Сержанта, 1, 8;

Тенистая Аллея, 13-19, 5-9а.

В «Калининградтеплосети» отметили, что при наличии технической возможности сроки ремонта и отключения горячей воды могут сократить.