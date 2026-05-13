СМИ: «Единая Россия» перед выборами ищет разрешительные инициативы вместо запретительных

«Единая Россия» начала смягчать риторику перед выборами в Госдуму 2026 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в партии власти и в администрации президента.

«В преддверии выборов депутатам рекомендовано предлагать инициативы, которые не были бы направлены на различные запреты, а, напротив, разрешали бы какие-либо действия людям», — передает издание слова одного из собеседников. Источник отмечает, что «люди устали от запретов, поэтому партия пытается заработать очки на более-менее позитивном контенте».

Источник сообщает также, что между партиями перед выборами началась борьба за антизапретительную повестку. В частности, ее продвигают КПРФ, «Новые люди» и даже «Справедливая Россия».

Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, обращает внимание, что депутаты решили уйти от регулирования даже некоторых узкоотраслевых вопросов, чтобы не привлекать чрезмерное внимание. Из-за этого число депутатских инициатив значительно сократилось.

В качестве примера смягчения повестки издание приводит высказывания журналиста Евгения Поддубного, которого рассматривают в качестве кандидата в федеральную пятерку партии на выборах. 12 мая он заявил, что «в „Единой России“ считают чрезмерными возникшие практики маркировки и отмены ряда литературных, музыкальных и кинопроизведений». Поддубный также заявил, что «„Единая Россия“ выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке».

«Ведомости» отмечают, что запреты уже «серьезно отразились на репутации депутатского корпуса и всех думских партий», а эксперты называют выбранную стратегию «балансом между ограничениями и новыми возможностями».