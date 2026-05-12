В Калининграде вступил в силу приговор водителю грузовика, насмерть сбившему ребенка

В Калининграде вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего водителя грузового автомобиля, которого признали виновным в смертельном ДТП с 10-летним мальчиком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Как уточнили в ведомстве, ранее суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему назначили 2 года колонии-поселения, а также лишили права управления транспортными средствами на 2 года.

По данным следствия и суда, ДТП произошло 30 сентября 2025 года на ул. Коммунальной в Калининграде. Водитель грузового автомобиля совершил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок погиб на месте.

Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке, однако суд оставил его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, уголовное дело рассматривал Центральный районный суд Калининграда. В ходе процесса суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние, возмещение морального вреда и материального ущерба, а также содействие расследованию.