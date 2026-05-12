Калининградцев попросили сообщать о «зеленых лужах» в микрорайоне Космодемьянского

В микрорайоне им. А. Космодемьянского в Калининграде в теплоноситель добавили специальный краситель для поиска скрытых повреждений на теплосетях. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в мэрии, специалисты МП «Калининградтеплосеть» проводят работы на сетях, подключенных к котельной «Балтптицепром». Для выявления возможных утечек в систему ввели химический краситель уранин, который окрашивает воду в ярко-зеленый цвет. В администрации подчеркнули, что вещество безопасно для окружающей среды.

После добавления реагента окрашенная вода проходит по всей системе — от магистральных труб до внутридомовых сетей и батарей. Коммунальные службы в это время обследуют трассы, подвалы и тепловые камеры.

«Ярко-зеленые лужи на земле или в подвале однозначно указывают на место прорыва трубы», — отметили в администрации и попросили жителей микрорайона не пугаться при обнаружении зеленой воды и сообщать о таких случаях в «Калининградтеплосеть».