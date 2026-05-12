Калининградцев попросили сообщать о «зеленых лужах» в микрорайоне Космодемьянского

Все новости по теме: Коммунальные проблемы
Калининградцев попросили сообщать о «зеленых лужах» в микрорайоне Космодемьянского

В микрорайоне им. А. Космодемьянского в Калининграде в теплоноситель добавили специальный краситель для поиска скрытых повреждений на теплосетях. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в мэрии, специалисты МП «Калининградтеплосеть» проводят работы на сетях, подключенных к котельной «Балтптицепром». Для выявления возможных утечек в систему ввели химический краситель уранин, который окрашивает воду в ярко-зеленый цвет. В администрации подчеркнули, что вещество безопасно для окружающей среды.

После добавления реагента окрашенная вода проходит по всей системе — от магистральных труб до внутридомовых сетей и батарей. Коммунальные службы в это время обследуют трассы, подвалы и тепловые камеры.

«Ярко-зеленые лужи на земле или в подвале однозначно указывают на место прорыва трубы», — отметили в администрации и попросили жителей микрорайона не пугаться при обнаружении зеленой воды и сообщать о таких случаях в «Калининградтеплосеть».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter