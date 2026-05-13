Минсоц: коэффициент рождаемости в России должен составить 1,6 к 2030 году

В России коэффициент рождаемости должен достигнуть 1,6 к 2030 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ТАСС.

«1,6 суммарных коэффициентов рождаемости к 2030 году, 1,8 к 2036 году. Нам нужно принципиально сломить существующие тренды в рамках демографической политики», — сказал Котяков.

Напомним, что в декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что в Калининградской области удалось переломить тренд на падение рождаемости, который наблюдался с 2015 до 2023 года.

Как сообщила министр социальной политики региона Анжелика Майстер, в 2025 году коэффициент рождаемости составил в Калининградской области 1,218‰ при плановом показателе 1,19. В 2023 году коэффициент составлял 1,18.

