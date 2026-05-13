Число детей-сирот в Калининградской области за год снизилось почти на 5%

В Калининградской области по состоянию на 1 января 2026 года проживает 2683 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей. За год их число сократилось на 4,8% — годом ранее в регионе насчитывалось 2817 таких детей. Данные приводятся в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка Ирины Ткаченко.

Как отмечается в документе, большинство детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. На начало 2026 года в замещающих семьях находились 2425 детей. Из них 1035 воспитываются в приемных семьях, 647 — находятся под опекой и попечительством, еще 45 — под предварительной опекой.

В государственных учреждениях региона остаются 258 детей против 280 годом ранее. Большая часть из них — 209 человек — находятся в учреждениях системы министерства социальной политики, еще 49 — в организациях, подведомственных министерству образования.

В 2025 году в регионе выявили 278 детей, оставшихся без попечения родителей. При этом в замещающие семьи удалось устроить 322 ребенка, включая детей, ранее находившихся в учреждениях области. Еще 24 ребенка были возвращены в кровные семьи.

В докладе также говорится, что количество обращений к уполномоченному по вопросам права ребенка жить и воспитываться в семье за год выросло на 49% — с 175 до 261. Эта категория стала самой массовой и составила 23% от общего числа обращений. Чаще всего жители региона жаловались на семейные конфликты, препятствия в общении с ребенком, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и случаи незаконного удержания детей одним из родителей.

Отдельно в документе приводятся данные по лишению и ограничению родительских прав. В 2025 году ограничены или лишены родительских прав были 84 родителя — на 14,3% меньше, чем годом ранее. При этом один родитель был восстановлен в правах, а в отношении еще шести отменили ограничения.

Кроме того, по состоянию на начало 2026 года в регионе на учете находились 142 семьи в социально опасном положении, где воспитываются 298 детей. Годом ранее таких семей было 158. Также почти вдвое сократилось число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации — с 8752 до 4337.

В докладе подчеркивается, что в 2025 году уполномоченный выступил с законодательной инициативой о предоставлении бесплатной юридической помощи родителям, лишенным или ограниченным в родительских правах, если речь идет о восстановлении семьи. Законопроект был принят в октябре 2025 года. По данным аппарата омбудсмена, после вступления закона в силу в семьи удалось вернуть четырех детей.