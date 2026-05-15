Беспрозванных заявил о сокращении дефицита кадров в соцсфере в два раза

В Калининградской области за год удалось фактически вдвое сократить потребность в специалистах в социальной сфере благодаря расширению кадровых мер поддержки. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил во время ежегодного отчета 14 мая.

По словам главы региона, власти в 2024 и 2025 годах точечно расширяли программы поддержки для врачей, педагогов, социальных работников и других сотрудников бюджетной сферы.

«Мы ввели выплаты для привлечения специалистов из других регионов. Где-то работает, где-то не работает, но в целом мы фактически в два раза сократили сегодня потребность в тех специалистах», — заявил губернатор.

Беспрозванных отметил, что власти унифицировали меры поддержки для работников социальной сферы. В частности, жилищные сертификаты, которые раньше предоставлялись только отдельным категориям сотрудников после нескольких лет работы, распространили на всех специалистов бюджетной сферы.

Кроме того, регион увеличил срок компенсации аренды жилья для молодых специалистов. Ранее выплаты предоставлялись только в течение полугода. «Сегодня до трёх лет мы полностью компенсируем аренду для всех специалистов здравоохранения, всей социальной сферы», — сообщил губернатор. По его словам, эта мера уже дала результат: молодые специалисты стали чаще связывать своё будущее с Калининградской областью, а опытным врачам «легче стало работать с молодыми».

Отдельно Беспрозванных остановился на поддержке сотрудников социальной сферы с большим стажем. Он рассказал, что в регионе выявили работников, которые после десятилетий работы не имели собственного жилья.

«Сегодня мы практически полностью за год обеспечили, выявили всех, кто не имел жилья, выдали сертификаты для того, чтобы эти специалисты могли обеспечить себя жильём», — заявил губернатор.

Глава региона также сообщил, что в 2025 году благодаря действующим программам поддержки в Калининградской области начали работать более 400 медицинских работников. Также он сказал, что потребность ещё есть, но власти продолжат ее сокращать.

Напомним, в ноябре 2025 года губернатор заявлял, что дефицит кадров в социальной сфере региона за год удалось сократить примерно на 700 человек. Тогда же власти объявили о расширении программы жилищных сертификатов и запуске строительства служебного жилья для врачей, учителей, работников культуры и социальной сферы.

Кроме того, с 2025 года жилищные сертификаты начали выдавать работникам учреждений социальной защиты. По данным областного правительства, к апрелю 2026 года такую меру поддержки получили 28 сотрудников соцучреждений региона.