Беспрозванных: финансирование поддержки участников СВО увеличили вдвое

В Калининградской области финансирование мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей увеличили в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил во время ежегодного отчета 14 мая.

По словам главы региона, в области создана комплексная система помощи, включающая 36 мер поддержки. «Мы говорим сегодня об индивидуальных мерах поддержки, потому что не можем создать 36 мер и закрыть все потребности. У каждого индивидуальный подход, и самое важное — это личное сопровождение бойцов и членов их семей», — заявил Беспрозванных.

Губернатор отметил, что филиалы фонда «Защитники Отечества» открыли во всех муниципалитетах региона. Ранее отделение работало только в Калининграде. Кроме того, в области запустили образовательную программу «Герои 39», направленную на адаптацию и профессиональное развитие участников СВО.

Также власти ввели новую меру поддержки — полную компенсацию расходов на обучение в организациях среднего профессионального образования не только для участников спецоперации, но и для членов их семей и детей.

Отдельно Беспрозванных упомянул о продолжении шефской помощи Алёшкинскому муниципальному округу Херсонской области. «Хотел от главы передать всем вам большое спасибо за ту поддержку, которая оказывается Херсонской области», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил жителей региона, бизнес и депутатов за помощь участникам СВО и их близким. «Это большое дело, которое нас сплачивает», — заявил Беспрозванных, добавив, что жители региона «объединившись, приближают общую победу».

