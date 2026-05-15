Ермак о переезде ОЦКМ: из-за разбора аварийного дома могут пострадать дети

Творческие коллективы Областного центра культуры молодёжи не могут остаться в здании на Московском проспекте даже частично, так как из-за разбора аварийного дома существует риск для детей. Об этом министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) в четверг, 14 мая.
«Там часть коллективов, насколько у меня была информация, говорит: „А давайте мы не будем переезжать“. Типа, ничего страшного, не вся зона Центра культуры молодёжи попадает в эту зону опасности. У нас аргументы другие совершенно. Там большое количество детей. Кто будет нести ответственность, если ребёнок просто побежит куда-нибудь или дети начнут играть, а в этот момент идёт разборка дома? При наших штормах, при наших ветрах там может всё что угодно произойти. Ни здоровьем, ни жизнью никто не хочет в данной ситуации», — заявил Ермак.
Ермак также напомнил, что коллективам в середине апреля предложили альтернативные площадки для занятий и репетиций. При этом министр признал, что часть коллективов недовольна предложенными условиями и продолжает обсуждать варианты размещения.
Ранее Андрей Ермак написал на своей странице «ВКонтакте», что в последнее время вокруг переезда ОЦКМ из здания на Московском проспекте «очень много появилось спекуляций». По его словам, «информация почему-то выдаётся непроверенная», а к ним «в министерство за разъяснениями никто не обращается». Комментируя замечание о том, что «Новый Калининград» обращался к министру за разъяснениями еще 21 апреля, и тогда же он сообщил, что вопросы с размещением коллективов решены, Андрей Ермак ответил: «Так они и решены. Помещения для переезда были предложены ещё в середине апреля. Просто некоторые коллективы считают, что переезжать нет необходимости, и просят остаться на Московском, а некоторым не нравятся помещения, которые им предлагают, потому что не в том же районе, хотя предлагаются разные варианты».О необходимости освободить помещения на Московском проспекте 18 апреля сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По ее словам, на этом настаивала межведомственная комиссия по ЧС, составившая специальный протокол. О том, что соседей «падающего» дом на Московском проспекте, 70 хотят выселить, стало известно больше года назад. Министр Андрей Ермак 21 апреля, комментируя ситуацию «Новому Калининграду», что для всех коллективов уже успели подобрать новые помещения. Однако 24 апреля артисты Литературного театра им. Альберта Михайлова заявили, что их выселяют в дни премьер, не предоставив новые помещения.