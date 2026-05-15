Ермак о переезде ОЦКМ: из-за разбора аварийного дома могут пострадать дети

Творческие коллективы Областного центра культуры молодёжи не могут остаться в здании на Московском проспекте даже частично, так как из-за разбора аварийного дома существует риск для детей. Об этом министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) в четверг, 14 мая.

«Там часть коллективов, насколько у меня была информация, говорит: „А давайте мы не будем переезжать“. Типа, ничего страшного, не вся зона Центра культуры молодёжи попадает в эту зону опасности. У нас аргументы другие совершенно. Там большое количество детей. Кто будет нести ответственность, если ребёнок просто побежит куда-нибудь или дети начнут играть, а в этот момент идёт разборка дома? При наших штормах, при наших ветрах там может всё что угодно произойти. Ни здоровьем, ни жизнью никто не хочет в данной ситуации», — заявил Ермак.

Ермак также напомнил, что коллективам в середине апреля предложили альтернативные площадки для занятий и репетиций. При этом министр признал, что часть коллективов недовольна предложенными условиями и продолжает обсуждать варианты размещения.

Ранее Андрей Ермак написал на своей странице «ВКонтакте», что в последнее время вокруг переезда ОЦКМ из здания на Московском проспекте «очень много появилось спекуляций». По его словам, «информация почему-то выдаётся непроверенная», а к ним «в министерство за разъяснениями никто не обращается». Комментируя замечание о том, что «Новый Калининград» обращался к министру за разъяснениями еще 21 апреля, и тогда же он сообщил, что вопросы с размещением коллективов решены, Андрей Ермак ответил: «Так они и решены. Помещения для переезда были предложены ещё в середине апреля. Просто некоторые коллективы считают, что переезжать нет необходимости, и просят остаться на Московском, а некоторым не нравятся помещения, которые им предлагают, потому что не в том же районе, хотя предлагаются разные варианты».