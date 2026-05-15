В Черняховске затруднились назвать сроки восстановления замка Инстербург

Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ
В Черняховске затруднились назвать сроки восстановления замка Инстербург

Восстановление замка Инстербург в Черняховске требует значительных финансовых затрат, из-за чего указать точные сроки завершения работ сложно. Об этом сообщила администрация округа в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

В своем ответе администрация напомнила, что собственником объекта выступает Черняховская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), а пользователем — некоммерческая организация «Фонд Дом-Замок», которая поддерживает замок в «нормальном состоянии». Кроме того, замок Инстербург входит в число первых объектов, за которыми ухаживает Черняховская епархия.

Замок Инстербург стал центром городских инициатив еще в 1997 году, а в 1999 году появился Фонд «Дом-Замок». В 2006 году благодаря совместным усилиям активистов, администрации города и региональной Службы госохраны объектов культурного наследия удалось включить главный исторический объект Черняховска в федеральную целевую программу «Культура России», однако в 2010 году памятник федерального значения, на котором к тому моменту уже начались противоаварийные работы и по которому была полностью подготовлена проектно-сметная документация, передали РПЦ. С этого момента в соответствии с действующими на тот период нормами федерального законодательства финансирование в рамках ФЦП было прекращено.

По данным портала «prussia39», в 1336 году, на месте разрушенного в 1256 году прусского городища Унзетрапис, был заложен деревянный замок Инстербург. Около 1380 года замок перестроили в камне.

Замок дважды был разрушен и сожжён: в 1376 году литовским князем Скиргайлом и в 1457 году во время войны прусских городов. После 1525 года замок превратили в резиденцию главного управления округа Инстербург.

В XVIII-XIX веках в замке Инстербург последовательно располагались придворный суд, склад военного фуража и продовольствия, лазарет на 200 коек и уланские казармы. К середине XIX века от былого замкового комплекса сохранились стены цитадели, постройки в форбурге и одна угловая башня Пайн-турм с часами. На протяжении XIX века форбург неоднократно перестраивался для нужд земельного суда.

После окончания Первой мировой войны в цитадели замка был открыт музей краеведения Инстербургского общества древностей, а форбург продолжал оставаться в ведении земельного суда.

В январе 1945 года замок подвергся штурму и пострадал от пожара. После окончания Великой Отечественной войны в сохранившихся постройках разместилась воинская часть. Около 1949 года цитадель замка была практически полностью уничтожена пожаром, уцелели только внешние стены. С конца 1940-х годов здания форбурга начали разбирать на кирпич, который вывозился в Литву для восстановления объектов народного хозяйства. До настоящего времени замок Инстербург сохранился в полуразрушенном состоянии.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter