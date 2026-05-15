В Черняховске затруднились назвать сроки восстановления замка Инстербург

Восстановление замка Инстербург в Черняховске требует значительных финансовых затрат, из-за чего указать точные сроки завершения работ сложно. Об этом сообщила администрация округа в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

В своем ответе администрация напомнила, что собственником объекта выступает Черняховская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), а пользователем — некоммерческая организация «Фонд Дом-Замок», которая поддерживает замок в «нормальном состоянии». Кроме того, замок Инстербург входит в число первых объектов, за которыми ухаживает Черняховская епархия.

Замок Инстербург стал центром городских инициатив еще в 1997 году, а в 1999 году появился Фонд «Дом-Замок». В 2006 году благодаря совместным усилиям активистов, администрации города и региональной Службы госохраны объектов культурного наследия удалось включить главный исторический объект Черняховска в федеральную целевую программу «Культура России», однако в 2010 году памятник федерального значения, на котором к тому моменту уже начались противоаварийные работы и по которому была полностью подготовлена проектно-сметная документация, передали РПЦ. С этого момента в соответствии с действующими на тот период нормами федерального законодательства финансирование в рамках ФЦП было прекращено.

По данным портала «prussia39», в 1336 году, на месте разрушенного в 1256 году прусского городища Унзетрапис, был заложен деревянный замок Инстербург. Около 1380 года замок перестроили в камне.

Замок дважды был разрушен и сожжён: в 1376 году литовским князем Скиргайлом и в 1457 году во время войны прусских городов. После 1525 года замок превратили в резиденцию главного управления округа Инстербург.

В XVIII-XIX веках в замке Инстербург последовательно располагались придворный суд, склад военного фуража и продовольствия, лазарет на 200 коек и уланские казармы. К середине XIX века от былого замкового комплекса сохранились стены цитадели, постройки в форбурге и одна угловая башня Пайн-турм с часами. На протяжении XIX века форбург неоднократно перестраивался для нужд земельного суда.

После окончания Первой мировой войны в цитадели замка был открыт музей краеведения Инстербургского общества древностей, а форбург продолжал оставаться в ведении земельного суда.

В январе 1945 года замок подвергся штурму и пострадал от пожара. После окончания Великой Отечественной войны в сохранившихся постройках разместилась воинская часть. Около 1949 года цитадель замка была практически полностью уничтожена пожаром, уцелели только внешние стены. С конца 1940-х годов здания форбурга начали разбирать на кирпич, который вывозился в Литву для восстановления объектов народного хозяйства. До настоящего времени замок Инстербург сохранился в полуразрушенном состоянии.