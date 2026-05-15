Штрафы и маркировка: в Калининграде планируют усилить контроль за самокатчиками

Администрация Калининграда и ГАИ планируют усилить контроль за самокатчиками. В числе возможных мер называется введение штрафов и обязательная маркировка самокатов. Об этом представители мэрии сообщили в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«В числе ключевых мер — внесение поправок в региональный кодекс административных правонарушений для введения штрафов за нарушения, обязательная маркировка самокатов крупными идентификационными номерами, регулярные совместные рейды операторов и инспекторов, подключение данных системы „Безопасный город“, а также просветительская работа с населением: в школах и общественных пространствах будут проводить занятия о правилах безопасного использования СИМ», — пояснили горвласти.

Эти работы специалисты пообещали «постараться» провести в течение года.

Технологии против хаоса: как в регионе пытаются навести порядок с самокатами

Ранее власти Калининграда сообщали о том, что не могут гарантировать, что на улицах будет полный порядок, и пользователи прокатных самокатов будут завершать сессию на подготовленных для них парковках. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, порядку могут помешать интернет-сбои.

«С каждым оператором подписано соглашение, есть чаты, где мы с ними оперативно делимся информацией, штрафуем за нарушение правил. Только в этом году наложено почти 2000 штрафов, 1344 аккаунтов пользователей заблокированы за различные нарушения, в том числе правил парковки», — уточняла тогда же Елена Дятлова.

1 марта 2026 года власти Калининграда заключили новое соглашение с операторами СИМ для регулирования их работы. СИМ оснащены широкоформатными наклейками с указанием индивидуального номера для возможности фиксации нарушений ПДД и требований порядка с помощью системы мгновенного обмена сообщениями через чат-бот.

В городе действуют ограничения скорости до 20 км/ч, а также определены и установлены семь зон существующего запрета, 24 зоны — ограничения скорости до 15 км/ч и 17 зон запрета и ограничения возможности размещения СИМ у памятников.