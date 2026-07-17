Калининградца отправили в колонию строгого режима за уклонение от уплаты алиментов

Житель Калининграда получил реальный срок за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в 2025 году подсудимый без уважительных причин не выплачивал по средства на содержание своего несовершеннолетнего сына 2009 года рождения.

В марте 2025 года мужчина привлекался к административной ответственности, однако продолжил уклоняться от уплаты алиментов. В итоге его долг перед сыном превысил 628 тыс. рублей.



Суд назначил мужчине наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.