Калининградца отправили в колонию строгого режима за уклонение от уплаты алиментов

Калининградца отправили в колонию строгого режима за уклонение от уплаты алиментов
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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Житель Калининграда получил реальный срок за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в 2025 году подсудимый без уважительных причин не выплачивал по средства на содержание своего несовершеннолетнего сына 2009 года рождения.
В марте 2025 года мужчина привлекался к административной ответственности, однако продолжил уклоняться от уплаты алиментов. В итоге его долг перед сыном превысил 628 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.


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