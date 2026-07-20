На проект ремонта дороги Гвардейск — граница с Литовской Республикой — Советск выделили 20 млн

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На проект ремонта дороги Гвардейск — граница с Литовской Республикой — Советск выделили 20 млн

На выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта автомобильной дороги «Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой» — Советск выделили 20 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт об участке трассы с 7,8 по 9,3 км. Подрядчика ищет Управление дорожного хозяйства Калининградской области. Заявки на участие в торгах принимают до 20 июля. Итоги аукциона планируют подвести 23 июля. Максимальная цена контракта — 20 млн рублей. Исполнить его необходимо до 16 декабря 2027 года. Источник финансирования — бюджет Калининградской области.

Предполагается, что проектные работы будут выполняться в 2026-2027 годах, а сам ремонт — в 2028-м. Согласно проекту контракта, в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий повторное проведение госэкспертизы оплачивает подрядчик.

Анонс закупки был опубликован в июне 2026 года.

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