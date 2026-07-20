Для озеленения площадки под мобильное убежище в Калининграде вновь ищут подрядчика

Власти Калининграда ищут подрядчика для озеленения площадки под убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности «КУБ-М». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчик — МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Калининграда». Заявки на участие в торгах принимают с 17 по 27 июля. Итоги аукциона планируют подвести 29 июля. Максимальная цена контракта — 4,5 млн рублей. На его исполнение отводится 75 дней, непосредственно на работы — 30 дней. Источник финансирования — бюджет Калининграда.

Работы необходимо выполнить на ул. Дзержинского (ориентир — дом № 3). Высадить планируют грабы «Фастигиата», остролистные клёны и боярышник. Возраст саженцев деревьев — не менее 10 и не более 12 лет. Высота надземной части — не менее 250 см, обхват ствола — не менее 8 см. Также в перечне работ устройство газона.

О том, что администрация Калининграда решила приобрести мобильное убежище от ядерного и химического оружия стоимостью порядка 26 млн рублей, стало известно в декабре 2024 года. В ноябре 2025-го для установки конструкции разрешили вырубить 93 дерева и 9 кустарников на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:4480. Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 67 деревьев и 7 кустарников на том же земельном участке. Компенсационная стоимость, как сообщалось, была оплачена в размере 9 646 102 руб. Посадить необходимо 60 грабов, а также по семь саженцев клёна и боярышника.

Контракт на устройство площадки стоимостью 2,3 млн рублей заключили 19 июня 2026 года с ООО «Росми» (Калининград). Исполнить его необходимо до 7 сентября. Проект предусматривает устройство покрытия из тротуарной плитки на площади 360 квадратных метров, установку 154 метров бетонного бортового камня, а также подготовку основания из песка и щебёночно-песчаной смеси.

В мае горвласти уже искали подрядчика для озеленения площадки, однако на участие в торгах не было подано ни одной заявки.