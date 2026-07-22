Власти Калининграда рассказали о планах капитально отремонтировать одну из улиц в Прибрежном

Власти Калининграда рассказали о планах капитально отремонтировать одну из улиц в Прибрежном
Изображение: скриншот «Яндекс Панорам»
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

В микрорайоне Прибрежный планируется капитальный ремонт улицы Береговой. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда в комментариях на странице главы Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте».

О том, планируется ли благоустройство в районе школы № 48, спросила одна из местных жительниц. «Со стороны поликлиники на Береговой тротуар есть только у поликлиники, а напротив за ларьками насыпали асфальтную крошку, это несерьёзно, дети нарядные идут в школу, пачкается обувь», — написала она.

«Капитальный ремонт Береговой, где стоит школа 48, проектируется, плановый срок реализации — 2027 год», — ответили в пресс-службе, добавив, что в перечень работ входит устройство тротуаров.

Как стало известно ранее, планируется капитальный ремонт и самой школы № 48. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы 16 июля 2026 года.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter