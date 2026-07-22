Власти Калининграда рассказали о планах капитально отремонтировать одну из улиц в Прибрежном

В микрорайоне Прибрежный планируется капитальный ремонт улицы Береговой. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда в комментариях на странице главы Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте».

О том, планируется ли благоустройство в районе школы № 48, спросила одна из местных жительниц. «Со стороны поликлиники на Береговой тротуар есть только у поликлиники, а напротив за ларьками насыпали асфальтную крошку, это несерьёзно, дети нарядные идут в школу, пачкается обувь», — написала она.

«Капитальный ремонт Береговой, где стоит школа 48, проектируется, плановый срок реализации — 2027 год», — ответили в пресс-службе, добавив, что в перечень работ входит устройство тротуаров.

Как стало известно ранее, планируется капитальный ремонт и самой школы № 48. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы 16 июля 2026 года.