Проект капремонта школы в микрорайоне Прибрежный прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта фасада и крыши здания МАОУ СОШ № 48 в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы планируют провести по адресу: ул. Заводская, дом 27б. В качестве экспертной организации выступил калининградский Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Документацию готовило ООО «Конструкторское бюро» (Калининград). Указанный застройщик — само образовательное учреждение. Положительное заключение получено 16 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Калининграде планируют провести ремонтные работы в 11 школах. Речь шла о гимназии № 40, лицеях № 18, 23, 35 и 49, школах № 5, 9, 11, 24, 43 и 50.