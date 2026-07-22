СМИ: Калининградская область вошла в число приоритетных регионов для поставок топлива

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СМИ: Калининградская область вошла в число приоритетных регионов для поставок топлива

Правительство РФ определило очередность поставок нефтепродуктов различным категориям потребителей на фоне напряженной ситуации на топливном рынке. В число регионов, которым рекомендовано обеспечивать поставки в приоритетном порядке, вошла Калининградская область. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, в первую очередь топливо должно направляться государственным заказчикам, на муниципальные нужды, для северного завоза, предприятиям, выполняющим государственный оборонный заказ, ОАО «РЖД», гражданскому флоту и сельхозпроизводителям.

Следующий уровень приоритета получили Крым, новые регионы России и Калининградская область, а также местные топливные операторы и поставки на экспорт по отдельным поручениям президента и правительства РФ.

Наименее приоритетными направлениями названы сети автозаправочных станций нефтяных компаний, независимые АЗС и экспорт нефтепродуктов по межправительственным соглашениям.

Как отмечает «Коммерсант», власти объясняют такие меры необходимостью не допустить региональных дисбалансов и дефицита топлива. По данным издания, наиболее напряженная ситуация сейчас сохраняется в Сибири и на Дальнем Востоке.

На фоне сокращения объемов нефтепереработки в России правительство до конца июля ограничило экспорт бензина, распространило запрет на поставки дизельного топлива за рубеж и рассматривает возможность субсидирования импорта нефтепродуктов.

По словам Александра Новака, принятые меры уже дают результат, в ряде регионов сокращаются очереди на АЗС и увеличивается число заправок, работающих без ограничений. Вместе с тем опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что нынешние решения позволяют лишь сглаживать пики дефицита, но не устраняют системные проблемы, связанные с восстановлением мощностей нефтепереработки и логистикой поставок топлива.

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