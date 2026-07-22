Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об аварийном жилом доме в Советске

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Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об аварийном жилом доме в Советске

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Советске. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«К Председателю СК России А.И. Бастрыкину через его приёмную в социальной сети «Вконтакте» поступило обращение по вопросу ненадлежащего содержания многоквартирного дома на улице Гастелло города Советска Калининградской области. Длительное время здание 1919 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля прогнила и протекает, конструкции деформированы, в стенах образовались трещины, штукатурное покрытие осыпается, имеется угроза обрушения перекрытий. Однако мер к проведению капитального ремонта строения не принимается. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — уточнили в СК.

Региональным ведомством по данному факту было возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе и результатах его расследования, а также принимаемых мерах к защите прав жильцов многоквартирного дома будет представлен главе СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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