В администрации Калининграда рассказали, кто отвечает за полив саженцев

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В администрации Калининграда рассказали, кто отвечает за полив саженцев

Поливать молодые саженцы и ухаживать за ними в период приживаемости, т.е. в течение одного сезона, должен занимавшийся посадкой подрядчик. Соответствующая информация размещена в комментариях на странице главы горадминистрации Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте».

«Если зелёные насаждения не приживаются, то подрядчика заставляем менять их за свой счёт. Только затем уход на себя берёт муниципальная Калининградская служба заказчика. Такие правила уже много лет прописаны во всех наших контрактах, которые подразумевают проведение работ по озеленению. Абсолютно все посадки, которые проводились в городе за бюджетный счёт, обеспечены в первые годы жизни уходом», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Поводом для разъяснений послужила жалоба одной из местных жительниц на засохшие деревья рядом с Мировыми часами.

«Попросим коллег из комитета городского хозяйства посмотреть, о каких именно ёлках Вы пишете, соответственно, если они „гарантийные“, то будем понуждать подрядчика заменить, если деревья уже были в казне, то также поставим в план замены», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, коммунальщики поливают деревья преимущественно в утренние и вечерние часы. На одно дерево уходит в среднем 30-50 литров воды.

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