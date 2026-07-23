«Местами вероятны грозы»: погода в Калининграде 23 июля

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«Местами вероятны грозы»: погода в Калининграде 23 июля

Днём в четверг, 23 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +19°C. Атмосферное давление — 754 мм, ветер юго-западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +17°C, на востоке области +19°С. На всей территории региона прогнозируется умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно. Температура утром +14°C, днём +19°C, вечером +16°C. Влажность составит до 93%, давление — 755 мм.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём в Калининграде и области +16...+19℃ (местами до +20℃), облачно с прояснениями, ожидаются локальные кратковременные дожди/ливни, местами вероятны грозы. Вечером похолодает до +12...+14℃ после заката (у побережья до +14...+16℃), дожди вероятны преимущественно у морского побережья.

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