Бывшую психиатрическую больницу Алленберга признали выявленным памятником

Бывшую провинциальную психиатрическую больницу Алленберга в Знаменске включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщили в региональной службе ОКН.

«Как обещали и собственникам, и общественности, приняли решение о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, „Провинциальная психиатрическая больница Алленберга“, 1848 год, Калининградская область, Гвардейский район, поселок Знаменск, улица Юбилейная, 2, 4, 6, в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области», — следует из сообщения службы.

Как сообщили представители ведомства, «потребовалось больше времени, чем планировали, чтобы тщательным образом выверить состав ансамбля и утвердить границы территории для организации его полноценной охраны».

Согласно приказу, на территории выявленного объекта культурного наследия запрещается новое капитальное строительство, а также увеличение параметров существующих зданий. Кроме того, нельзя проводить земляные, строительные и другие работы, за исключением мероприятий, связанных с сохранением самого объекта и его историко-градостроительной или природной среды.

Документ также ограничивает хозяйственную деятельность. Она допускается только в том случае, если не противоречит требованиям по сохранению объекта и обеспечивает его функционирование в современных условиях.

В феврале 2022 года областное правительство передало бывшую психиатрическую больницу Корпорации развития для поиска инвестора под «санаторно-гостиничный комплекс с пространством музейного, историко-культурного наполнения». В декабре того же года в Корпорации развития заявили, что рассчитывают передать инвестору комплекс зданий в 2023 году.

В 2023 году экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагалоткрыть в этом комплексе колледж, однако в декабре прошлого года стало известно, что Алленберг в Знаменске выкупила компания «Специализированный застройщик „Авторский дом № 8“» из Казани за 22,7 млн рублей.

В середине февраля собственники сообщили о намерениях найти под историческим комплексом термальные или хотя бы минеральные источники.

Ранее руководитель Службы Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что новый статус объекта не только принесет собственникам трудности, но и позволит получать льготные кредиты.

«Мы ребятам сразу сказали, чтобы они не горячились и ничего лишнего не делали в плане демонтажа, — рассказал Маслов. — Там довольно большое количество построек, в том числе и позднего времени. Понятно, что этот хлам незачем делать памятниками. Есть и довоенные постройки, которые, на наш взгляд, не стоит делать частью ансамбля. Далее будет экспертиза по включению в реестр. Может, она будет в этом году, может, в начале следующего. Пообъектный состав будет более тщательным».