Власти рассказали, когда стоит ждать улучшения ситуации с перевозкой грузов

Все новости по теме: Морские перевозки

В ближайшее время власти Калининградской области ожидают выхода из ремонта одного из железнодорожных паромов, а также парома для накатной техники «Антей». После этого ситуация с перевозкой грузов должна немного улучшиться. Об этом рассказал министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«У нас на сегодняшний день всего четыре железнодорожных парома, один паром для накатной техники. Один железнодорожный паром мы вот-вот ожидаем из ремонта. Как и любой технике, ему периодически требуется ремонт. И буквально ожидаем в конце месяца выхода из ремонта парома для накатной техники „Антей“. С выходом их на линию ситуация станет немножко полегче», — отметил Рольбинов.

Он также рассказал о возникших сложностях на погранпереходе в Чернышевском на Российско-Литовской границе. «Если раньше литовская сопредельная сторона пропускала где-то от 60 до 80 автомобилей в сутки, то сейчас их число примерно на 20 автомобилей уменьшилось. Появилось некоторое напряжение на этом участке», — заявил министр, добавив, что власти пытаются решить проблему «какими-то иными способами». О каких способах идёт речь, Рольбинов не уточнил.

19 сентября калининградских перевозчиков предупредили о возможных затруднениях при перемещении товаров через МАПП Чернышевское, связанных с запланированными литовской стороной «работами по управлению технической инфраструктурой».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter