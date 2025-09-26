Власти рассказали, когда стоит ждать улучшения ситуации с перевозкой грузов

В ближайшее время власти Калининградской области ожидают выхода из ремонта одного из железнодорожных паромов, а также парома для накатной техники «Антей». После этого ситуация с перевозкой грузов должна немного улучшиться. Об этом рассказал министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«У нас на сегодняшний день всего четыре железнодорожных парома, один паром для накатной техники. Один железнодорожный паром мы вот-вот ожидаем из ремонта. Как и любой технике, ему периодически требуется ремонт. И буквально ожидаем в конце месяца выхода из ремонта парома для накатной техники „Антей“. С выходом их на линию ситуация станет немножко полегче», — отметил Рольбинов.

Он также рассказал о возникших сложностях на погранпереходе в Чернышевском на Российско-Литовской границе. «Если раньше литовская сопредельная сторона пропускала где-то от 60 до 80 автомобилей в сутки, то сейчас их число примерно на 20 автомобилей уменьшилось. Появилось некоторое напряжение на этом участке», — заявил министр, добавив, что власти пытаются решить проблему «какими-то иными способами». О каких способах идёт речь, Рольбинов не уточнил.

19 сентября калининградских перевозчиков предупредили о возможных затруднениях при перемещении товаров через МАПП Чернышевское, связанных с запланированными литовской стороной «работами по управлению технической инфраструктурой».