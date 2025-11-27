ФАС указала на недопустимость повышения цен на продукты перед праздниками

Все новости по теме: Инфляция
ФАС указала на недопустимость повышения цен на продукты перед праздниками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед новогодними праздниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Соответствующую информацию служба ежегодно направляет в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети, — сообщили в антимонопольном ведомстве. — ФАС России обратила внимание организаций розничной торговли на недопустимость необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в период повышенного спроса в преддверии празднования Нового года».

В службе подчеркнули, что при обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны розничных организаций ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения.

Telegram | MAX


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter