ФАС указала на недопустимость повышения цен на продукты перед праздниками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед новогодними праздниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Соответствующую информацию служба ежегодно направляет в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети, — сообщили в антимонопольном ведомстве. — ФАС России обратила внимание организаций розничной торговли на недопустимость необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в период повышенного спроса в преддверии празднования Нового года».

В службе подчеркнули, что при обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны розничных организаций ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения.

