«Храброво» подтвердил соответствие статусу индустриального парка и инвестстандартам

«Храброво» подтвердил соответствие статусу индустриального парка и инвестстандартам
Фото Корпорации развития Калининградской области
Все новости по теме: Промышленность

Индустриальный парк «Храброво» подтвердил соответствие данному статусу и стандартам для привлечения инвестиций и развития промышленности региона. Как сообщает Корпорация развития Калининградской области, соответствующе распоряжение подписано Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.

«Парк „Храброво“ объединяет 29 компаний-резидентов. Их деятельность уже обеспечила более 710 рабочих мест и внесла существенный вклад в экономику Калининградской области. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры парка достиг 1,8 млрд рублей, при этом фактические капитальные вложения в сами предприятия парка составили 992,5 млн рублей. Особое внимание уделяется развитию производственных мощностей. В настоящее время на территории парка ведется строительство трех заводов», — напомнили в Корпорации.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter