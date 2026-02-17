«Храброво» подтвердил соответствие статусу индустриального парка и инвестстандартам

Индустриальный парк «Храброво» подтвердил соответствие данному статусу и стандартам для привлечения инвестиций и развития промышленности региона. Как сообщает Корпорация развития Калининградской области, соответствующе распоряжение подписано Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.

«Парк „Храброво“ объединяет 29 компаний-резидентов. Их деятельность уже обеспечила более 710 рабочих мест и внесла существенный вклад в экономику Калининградской области. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры парка достиг 1,8 млрд рублей, при этом фактические капитальные вложения в сами предприятия парка составили 992,5 млн рублей. Особое внимание уделяется развитию производственных мощностей. В настоящее время на территории парка ведется строительство трех заводов», — напомнили в Корпорации.