Предприниматель, «занявший» у калининградцев более 158 млн, получил срок

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В Калининграде осужден предприниматель, похитивший у граждан более 158 млн рублей под предлогом заключения договоров займа. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что с 27 марта 2015 года по 1 февраля 2019 года 59-летний гендиректор ООО заключал с физическими лицами договоры денежного займа. Он обещал своим клиентам выплачивать проценты за пользование деньгами, а впоследствии вернуть деньги. При этом мужчина убеждал потерпевших, что занятые денежные средства будут направлены на развитие деятельности фирм.

Мужчина ежемесячно осуществляла выплату денежных средств потерпевшим в качестве процентов, тем самым создавая видимость законности совершаемых действий. На самом деле он не собирался исполнять свои обязательства по договорам, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Всего от действий пострадали более 150 жителей области. Причиненный им ущерб превысил 158 млн рублей.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Тем не менее суд квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (157 эпизодов) — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Судом учтены смягчающие наказание обстоятельства. Приговором Центрального районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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