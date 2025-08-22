Источник: руководитель филиала Почты России подозревается в растрате

Против руководителя регионального отделения Почты РФ возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Растрата», сообщил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных структурах. В четверг Центральный районный суд отправил топ-менеджера под домашний арест.
