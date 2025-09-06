Калининградец перевел мошенникам 1,3 млн, чтобы избежать «уголовной ответственности»

Калининградец перевел деньги мошенникам, испугавшись обвинений в спонсировании недружественного государства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 58-летний мужчина. Он рассказал, что перевел мошенникам более 1,3 миллиона рублей, из которых 740 тысяч взял в кредит. По словам потерпевшего, в течение 4 дней на его мобильный телефон звонили от представители различных государственных организаций, утверждавшие, что на имя калининградца оформлены доверенности и кредиты иностранными гражданами.

Мужчине угрожали финансовыми последствиями и уголовной ответственностью за спонсирование недружественного государства. Чтобы избежать наказания, ему было предложено перевести сбережения на «безопасный» счет. Запуганный калининградец поверил аферистам и перевел деньги на реквизиты, указанные мошенниками. В результате он лишился более 1,3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В полиции в очередной раз напоминают о необходимости «соблюдать предельную осторожность при взаимодействии с лицами, представляющимися официальными структурами». «Не осуществляйте финансовые операции по указке третьих лиц вне зависимости от обстоятельств. Настоящие сотрудники правоохранительных органов и банковских учреждений никогда не запрашивают конфиденциальную финансовую информацию или передачу денег на сторонние счета. Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие при звонках от сомнительных собеседников!» — призывают в УМВД.