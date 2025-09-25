В Калининграде в ДТП пострадали 13-летний питбайкер и его семилетний пассажир (видео)

В Калининграде в ДТП пострадали 13-летний питбайкер и его семилетний пассажир (видео)
Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции
В Калининграде в четверг, 25 сентября, произошло ДТП с участием автомобиля «ГАЗ» и питбайка. В результате пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 14:42 на Аллее Смелых в районе дома 31. Произошло столкновение автомобиля «ГАЗ» и электропитбайка под управлением 13-летнего водителя. В результате подросток и его 7-летний пассажир получили телесные повреждения и были направлены в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили позже в ГАИ, «59-летний водитель автомобиля марки «Газель» при повороте налево на прилегающую территорию допустил столкновение с электропитбайком под управлением 13-летнего водителя, который следовал по тротуару слева направо по ходу движения автомобиля». 


