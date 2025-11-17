ГАИ: на Советском проспекте перекрыта проезжая часть из-за ДТП (фото)

На Советском проспекте в Калининграде произошло ДТП, в результате которого было перекрыто движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации, сегодня, 17.11.2025, около 05:55 в городе Калининграде на Советском проспекте в районе дома 109 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого движение транспортных средств перекрыто. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия. В связи с загруженностью автодороги и перекрытием проезжей части, Госавтоинспекция рекомендует использовать альтернативные маршруты движения», — говорится в сообщении.