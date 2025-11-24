В Калининграде заключили под стражу подозреваемого в серии поджогов (видео)

В Калининграде заключили под стражу подозреваемого в серии поджогов (видео)

32-летнего калининградца заключили под стражу за серию поджогов, совершенных на территории области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным правоохранителей, злоумышленник повредил строящийся дом в пос. Заостровье Зеленоградского района и квартиру, расположенную на ул. Станиславского в Калининграде. По предварительной версии, он разбивал окна помещений и забрасывал внутрь бутылки с зажигательной смесью.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». На время следственных действий фигурант по решению суда заключен под стражу.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и иных лиц, причастных к совершению поджогов.

