Облпрокуратура: мать препятствует получению детьми медпомощи и образования

В Зеленоградске 30-летняя мать препятствует получению детьми медицинской помощи и образования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В прокуратуру обратилось медучреждение, которое сообщило, что мать препятствует оказанию медицинской помощи своему малолетнему сыну, 2025 года рождения, ставя под угрозу его жизнь и здоровье. Кроме того, двое ее других детей, 2014 и 2016 годов рождения, отчислены из школы по заявлению матери и не получают общее образование.

«Прокуратура района обратилась в суд с исками в защиту прав несовершеннолетних. Требования о возложении обязанности пройти медицинское обследование малолетнего сына удовлетворены, заявление о защите прав детей на образование находится на рассмотрении», — пояснили в ведомстве. Органами опеки и попечительства решается вопрос об ограничении женщины в родительских правах.

